Tchad : 60 ans d'indépendance

Ce 11 août 2020, Le Tchad célèbre le 60ème anniversaire de son accession à l’indépendance. A cette occasion, le chef de l’Etat, Idriss Déby Itno a été élevé au rang de maréchal, ultime niveau de la hiérarchie militaire lors d’une cérémonie spéciale à l’Assemblée nationale. Ce titre honorifique a créé la polémique.

Pour l’opposant Saleh Kebzabo, président de l’Union nationale pour la démocratie et le renouveau : « C’est un crime national que de faire coïncider cet événement avec l’anniversaire de notre indépendance. Le mode de fonctionnement que nous connaissons va faire en sorte que chaque année, on va plutôt privilégier le maréchalat et donc on va reléguer le 11 août 1960 aux calendes grecques. C’est irresponsable et personne ne peut l’accepter. »

Le chef de l’Etat tchadien a été élevé au rang de maréchal par les députés de la majorité et ceux d’une partie de l’opposition.

Maitre Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS (Mouvement patriotique du salut), le parti au pouvoir estime qu’il est tout à fait normal que le président soit honoré le jour de la fête de l’indépendance.

En raison de la crise du Covid, les autorités tchadiennes ont décidé de ne pas organiser le traditionnel défilé populaire, mais seulement une prise d’arme symbolique.

Le 11 août 1960 à Fort Lamy (l'actuelle N'Djaména, capitale du Tchad), François Tombalbaye, premier président du Tchad, proclamait l'indépendance après un discours du ministre français de la Culture, André Malraux, représentant le général de Gaulle à la cérémonie.