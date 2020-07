COVID-19, renforcement des mesures au Kenya

Pas de répit pour les médecins kényans qui doivent faire face à une recrudescence des cas de Covid-19.

Le Kenya enregistre près de 20 000 cas, un nombre de contaminations qui a triplé en un mois.

En réponse, les autorités ont renforcé les mesures de restrictions en prolongeant notamment le couvre feu.

Dans cette lutte contre le virus, les patients ici font l’objet d'une attention particulière.

Situé à une heure de la capitale Nairobi, le Stade Kenyatta de Machakos est devenu un hôpital de campagne.

Le centre d'isolation des patients de Machakos est prêt à accueillir de nouveaux cas positifs au Covid-19, selon Henry Kilemi, responsable de la structure sanitaire:

"Nous avons anticipé les capacités d'accueil du stade pour plus de 400 patients. Nous recevons de plus en plus de lits et de matériel de préparation, et on pense ouvrir un autre pavillon. On se prépare vraiment à devoir accueillir plus de patients comme les chiffres augmentent."

L'objectif des autorités sanitaires kényanes est de pouvoir traiter au moins 1000 patients dans ces nouvelles installations, une solution qui permettrait de soulager les équipes médicales mais surtout de désengorger les hôpitaux du pays.