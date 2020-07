Nigeria : 10 soldats tués par des jihadistes dans le nord-est (source sécuritaires)

Dix soldats nigérians ont été tués lundi par des jihadistes lors de deux incidents séparés dans le nord-est du Nigeria, a appris l’AFP de sources sécuritaires.

Des jihadistes ont tué huit soldats lors de l’attaque d’un convoi militaire près du village de Kumulla, à 40 km de la capitale régionale de l’Etat du Borno, Maiduguri, ont indiqué ces sources sous couvert d’anonymat.

Quelques heures après cette attaque, deux autres soldats ont été tués lors d’un accrochage entre une patrouille de l’armée et un groupe de jihadistes dans le village de Kolore, à quelque 50 km de Maiduguri, selon ces sources.

Il y a une semaine, 35 soldats nigérians avaient été tués dans cette même région, et 30 étaient portés disparus.

L’armée nigériane assure que le nord-est du Nigeria n’est plus en proie aux violences des groupes jihadistes, néanmoins des dizaines, voire des centaines de soldats ont été tués ces dernières années dans des attaques similaires menées par le groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap).

Cette faction dissidente du groupe jihadiste de Boko Haram est particulièrement active depuis sa création en aout 2016 et mène également des raids réguliers contre les employés d’ONG locales et internationales.

Plus de 36.000 personnes ont été tuées depuis 2009 dans les violences dans la région et plus de deux millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.

