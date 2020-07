Défis majeurs pour Bestine Kazadi à la présidence de AS Vita

En République démocratique du Congo, une femme vient de prendre la tête d’un des grands clubs de football du pays, l’AS Vita à Kinshasa.

Un des principaux challenges de Bestine Kazadi rassembler au sein de sa formation. Son prédécesseur a été président pendant 13 ans et elle est la première femme à la tête de ce club depuis sa création en 1935.

Cette victoire et d’autres faits marquants, notamment le temps supplémentaire accordé aux organisateurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, qui se déroulera en janvier 2022, ainsi que les faits marquants survenus en Europe et les performances des joueurs africains en Serie A, en Premier League et en Liga.