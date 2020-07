L'Afrique du Sud rouvre ses espaces publics

Prendre un repas à ciel ouvert entre amis, un confort que les Sud-Africains ne pouvaient s’offrir il y a quelques mois, à cause du confinement dû au coronavirus.Depuis la réouverture des casinos cinéma et restaurants, client et restaurateurs peuvent à nouveau respirer.

Cette réouverture des espaces publics entre dans le cadre d’un assouplissement progressif des restrictions, malgré une augmentation des infections au coronavirus dans le pays.

L’Afrique du Sud compte désormais le plus grand nombre de cas sur le continent, soit 177 124 cas dont 2952 décès.