Coronavirus : l'Union africaine joue la carte de la solidarité avec la Chine

Face au nouveau coronavirus qui poursuit son avancée sur le continent, l’Union africaine joue la carte de la solidarité avec la Chine.

S’exprimant lors d’un sommet extraordinaire Chine-Afrique tenue par visioconférence, le président de l’UA et le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont appelé à davantage de solidarité au milieu de la pandémie mondiale.