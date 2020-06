Coronavirus en Ouganda : neuf personnes testées positives par erreur (officiel)

En Ouganda, neuf personnes ont été déclarées positives par erreur au nouveau coronavirus, déclare le ministère de la Santé.

De quoi pousser un ouf de soulagement pour ces neuf hommes et femmes. Déclarés positifs par un laboratoire de l’université Makerere de Kampala, la capitale, ils ont finalement été déclarés négatifs au nouveau coronavirus.

C’est le résultat d’un nouveau test effectué à l’Uganda Virus Research Institute (UVRI), centre de recherches virologiques du pays. « Dans le cadre des procédures courantes d’assurance de la qualité, certains échantillons ont été envoyés à l’Uganda Virus Research Institute (UVRI) pour un nouveau test. Il y avait une discordance dans certains des échantillons de ce lot. Cela nécessitait ensuite que l’ensemble du lot soit testé de nouveau. Et là, neuf prélèvements se sont révélés négatifs », a déclaré samedi, Dr Jane Ruth Aceng, ministre de la Santé lors de la publication de la situation épidémiologique du pays.

Et pas question pour la population de s’alarmer, car a-t-elle expliqué, « les erreurs font partie du quotidien des laboratoires. L’important est que ces erreurs ont toujours été corrigées ».

Health Minister Dr Jane Ruth Aceng says laboratory errors are part of the trade and should not alarm the public. #NTVNews https://t.co/GTm0Pn5EVQ pic.twitter.com/nKr6Zi72Ju

NTV

UGANDA