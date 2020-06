Coronavirus en Afrique : le virus accélère sa course sur le continent le moins touché

L’Afrique a été jusqu‘à présent moins touchée que les autres régions du monde par le virus. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé invite à la prudence. En début de semaine, l’OMS a prévenu que la pandémie s’accélérait sur le continent. Le nombre de cas de personnes infectées a doublé en l’espace de vingt jours. Plus de 70% des décès sont enregistrés dans seulement cinq pays : Afrique du Sud, Algérie, Nigeria, Egypte et Soudan.

#BackToSchool

Class six pupils, Form 5 and Uppersixth students in the Yaoundé 6 subdivision have effectively resumed school for a special term this June 1, 2020. Principals and Head Teachers ensure measures to curb the spread of #COVID19 are strictly respected pic.twitter.com/YSmWzBVki8

