Le dollar zimbabwéen en circulation

La banque centrale du Zimbabwe a mis en circulation une nouvelle quantité de monnaie locale.

Depuis presque trois semaines, les Zimbabwéens ont retrouvé une coupure de billet de 10 dollars. S’ils règlent peut-être le manque de cash dans les circuits économiques, il n’est pas encore certain qu’ils apportent la stabilité tant attendue dans le pays.

“Les nouveaux billets ne nous aident pas, car à la banque nous recevons 300 (Zim) dollars et le transport n’est pas si facile, nous faisons de la randonnée et il faut compter environ 30 dollars pour se rendre en ville et rentrez chez nous. Donc 300 dollars, c’est insuffisant et pour acheter des aliments et des choses pour les enfants”, explique Shuvai Munjanja, agent de sécurité.

“Ce nouvel argent n’achètera rien parce que les prix ont augmenté, ce sont juste des billets plus gros qui n’achèteront rien du tout”, s’indigne Mark Mandiki, constructeur.

Avant l’introduction des nouveaux billets de banque, seuls des billets de 2 et 5 dollars étaient en circulation. En attendant, un nouveau billet de 20 dollars devrait circuler au courant de ce mois.