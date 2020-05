Éthiopie – Lutte contre le coronavirus : le coup de pouce du Qatar

Le Qatar a fait don de kits de protection et de médicaments à l‘éthiopie,ce qui devrait permettre au pays d’Afrique de l’est de mieux mener la riposte contre le nouveau coronavirus.

Neuf tonnes de médicaments et des kits de protection comme les masques faciaux. C’est la quantité du précieux don qui devrait arriver à Addis-Abeba par un vol spécial de la compagnie aérienne qatarienne Qatar Airways.

Pour Samia Zekaria, diplomate éthiopien à l’ambassade du Qatar cité par la chaîne de télévision publique Fana Broadcasting Corporate (FBC), ce don est l’illustration de la bonne santé des relations entre l‘éthiopie et le Qatar. D’un point de vue sanitaire, il vient à point nommé, car « nous le recevons à un moment critique face à la covid-19 ».

FBC