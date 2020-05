Covid-19 : le marché africain des transferts menacé

Les clubs africains s’inquiètent de plus en plus face à la pandémie de Covid-19 dont les conséquences s’annoncent désastreuses. Le marché des transferts y est pour beaucoup. La menace est énorme.

La perspective d’une crise financière expose de plus en plus le monde du foot africain à d‘énormes menaces. L’aide des fédérations suffira-t-elle à éviter le pire ? Rien n’est sûr surtout que le marché des transferts risque d’en prendre un sérieux coup. Une autre inquiétude qui fait peur aux dirigeants des clubs du continent pour qui les ventes de joueurs constituent la principale source de rentrée d’argent. Mais ils ne sont pas les seuls, les footballeurs et leurs représentants s’en inquiètent aussi. Adama Ndiaye, agent de joueurs sénégalais, nous en dit un peu plus dans cette émission.

Pendant ce temps, les choses se précisent pour les différents championnats du continent. Entre annonce de reprise et décision d’arrêt définitif, la semaine a été intense en actualités. La Gambie et le Rwanda se sont ajoutés à la liste des pays ayant décidé de dire stop. Mais contrairement à la Fédération gambienne qui n’a pas décerné de titre de champion, celle du Rwanda a sacré l’APR, l’Armée Patriotique Rwandaise pour la 18e fois de son histoire. La saison a, en revanche, repris au Burundi alors que la Tanzanie envisage de redémarrer dans les prochains jours. Le gouvernement a annoncé la reprise des activités sportives à partir du 1er juin.