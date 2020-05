Coronavirus : l'évolution de la pandémie en Afrique

Dans un contexte où plusieurs pays entament l’assouplissement et/ou la suppression des mesures destinées à freiner la propagation du nouveau coronavirus, la pandémie est loin de stopper sa conquête du continent. Dans cet article, les chiffres relatifs à la situation du coronavirus en Afrique.

The second phase of repatriation of Cameroonians stranded abroad due to COVID-19 begins today. The first set expected at the Nsimalen Airport will be returning from Senegal, Nigeria and Benin.

Close to 1,000 Cameroonians are expected to be repatriated over the next four days.

