COVID-19 au Cameroun : les mesures barrières prisent à la légère

Au Cameroun, ils sont de moins en moins nombreux à respecter la pile de mesures prises par le grouvernement pour stopper la propagation du virus.

Scène surréaliste en pleine pandémie du coronavirus à Douala, la capitale économique.

Des jeunes footballeurs, et même des enfants qui jouent au stade Cité-Cicam, quartier populaire, non loin de l’Université de Douala. Et pire au marché, les gens se côtoient nez à nez …sans masque. .

Des attitudes qui deviennent une source d’inquiétude pour ceux qui sont encore conscients des risques encourus. .

“C’est terrible, regardez, regardez, c’est le désordre tous azimuts et les gens se sont accoutumés à ça, ils se sont habitués à ça et ça ne leur dit rien. C’est leur train-train quotidien. Regardez dans les bars, les gens s’embrassent, se parlent bouche à bouche avec des postillons qui sortent d’une bouche à l’autre, ça ne dit rien à personne”, témoigne Claude Epoh, ingénieur en construction.

Face à cette situation alarmante, certaines personnes appellent à la retenue, et lancent un appel aux pouvoirs publics.

“Nous sommes tous scandalisés par ce relâchement de la population. Mais qu’allons-nous faire? C’est une décision qui émane des pouvoirs publics. C’est à eux de trouver des solutions pour mettre la population et les Camerounais en sécurité”, indique Samuel Ebang, informaticien.

Pour parer à une arrivée massive de nouveaux malades de Covid-19, les autorités locales ont réquisitionné des logements sociaux nouvellement construits dans la capitale Yaoundé. Les patients testés positifs seront placés en isolement.

Le 30 avril dernier, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a annoncé les dispositions relatives à l’assouplissement des mesures prises pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Cet assouplissement selon le gouvernement, s’explique par le fait que les différentes mesures prises en amont ont entraîné des distorsions économiques et sociales.

Le Cameroun est pays d’Afrique centrale le plus touchés par le virus. 2 579 cas confirmés ont été confirmés à ce jour, dont 1 465 guéris et 114 décès. 1 000 personnes sont encore malade.