Egypte : des spectacles de félins en ligne

Gimana est une lionne docile qui s’assoit tranquillement quand son maître lui en donne l’ordre. Le moment venu, elle montre son talent.

Privé de représentations en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, la lionne ne peut se produire en spectacle. C’est donc à son domicile au Caire que le célèbre dompteur de lions Ashraf El-Helw fait jouer son félin.

“J’ai pensé à Gimana, c’est une lionne, elle a quatre ans et demi, elle joue avec moi dans le cirque et est très intelligente. J’ai donc pensé à la ramener à la maison et à monter une partie du spectacle, pour divertir les gens, le lion et moi-même.”

Comme beaucoup de lieux de loisirs et de divertissement en Egypte, le cirque a fermé ses portes à cause du virus. Depuis lors, les autres animaux ont été déplacés dans un parc naturel.

“Après la pandémie de coronavirus, nous avons dû transférer tous les animaux dans un parc sur la route Caire-Alexandrie, à environ 60 kilomètres du Caire ou de Gizeh. Cela leur permet de vivre leur vie normalement, puisqu’ils se rendent au parc tous les mois ou tous les deux mois pour des vacances, pour aller dans les piscines et il y a de grands jardins et de larges cages pour qu’ils puissent interagir socialement, ce qui les dynamise”, explique shraf El-Helw.

Des dangers

Ashraf et sa soeur Boshra El-Helw font venir des félins au Caire où ils se produisent dans des spectacles en ligne. Une première qui séduit de plus en plus d’internautes.

Une fois le tournage terminé, ils retournent à la ferme. Boshra, la sœur d’Ashraf, admet ici les dangers qu’elle encoure dans son métier de dompteuse de félins : “il faut une bonne base pour savoir quoi faire au cas où le lion attaque pendant un spectacle, ou comment gérer un lion qui n’est pas de bonne humeur…”.

Les vidéos des performances de salon de la famille, très tendance, ont également attiré l’attention des organisations de protection des animaux qui se sont insurgés contre le traitement réservé à ses animaux.