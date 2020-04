RDC - Rougeole : plus de 67 000 enfants vaccinés en moins d'un mois

Les autorités locales de Beni dans le Nord-Kivu, dans l’Est de la RDC ont procédé lundi au lancement d’une grande campagne de vaccination contre la rougeole, annoncent des médias congolais.

Ce sont plus 25 000 enfants des zones de santé de Kasabinyole, Kanzulinzuli, Madrandele, Tuungane et Malepe qui bénéficieront de la précieuse parade durant cette campagne qui prendra fin en fin de semaine, d’après le docteur Frank Fikiri, médecin chef de zone de Beni cité par la radio onusienne Okapi.

Cette campagne de vaccination intervient après d’autres dont celle qui a ciblé plus de 42 000 enfants dans la province du Kongo-central dans le sud-ouest. Ce qui fera un total de 67 000 enfants mis à l’abri de la première maladie en moins d’un mois.

Caractérisée par une infection virale éruptive aiguë, la rougeole touche essentiellement les enfants à partir de l‘âge de 5 mois et les jeunes adultes.

En dehors d’Ebola, la RDC fait face à une épidémie de rougeole qui a déjà ôté la vie à plus de 5 000 personnes. Et selon l’OMS, « elle tue deux fois plus qu’Ebola (Environ 2200 victimes depuis août 2018 ».