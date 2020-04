Peintre en temps de confinement

Après plusieurs de jours de confinement contre le coronavirus, la créativité de certains est sans limite à l’image de Frank Laws plongé dans l’art pour traverser gérer cette période.

La plupart des gens pourraient s’ennuyer de la vue que leur offre leur domicile depuis leurs fenêtres, en particulier pour ceux qui sont confinés pour freiner la propagation de COVID-19.

Mais le peintre Frank Laws, a choisi de transformer cette situation de confinement en l’art. Et il s’avère que son travail attire de plus en plus de fans sur le sréseaux sociaux.

“A l’origine, parce que je me suis soudainement retrouvé sans travail, alors j’ai dû m’occuper. Et un ami m’a suggéré de faire quelques commandes, je peins souvent de minuscules, petites esquisses préliminaires pour mes travaux à plus grande échelle. Alors oui, il m’a suggéré d’en vendre quelques-unes ou d’essayer de susciter l’intérêt des gens. Et dans le passé, j’ai peint des vues à travers des fenêtres. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire passer le mot pour voir si les gens m’envoient des photos de leurs vues d’isolement et je peindrai leurs vues”, raconte Frank Laws.

Et grâce à ses peintures, Laws a pu se defaire de la routine quotidienne. Il s’occupe sainement sans quitter son appartement qu’il a transformé en maison d’art.

Laws a commencé à peindre des vues de fenêtres en 2009, alors qu’il travaillait encore sur un projet axé sur l’isolement dans les grandes villes.

“Il y a beaucoup de tension à l’extérieur avec les gens, même avec la distance et tout ça. Mais il y a aussi un peu plus de communauté, vous savez, nous traversons tous cela ensemble. Et c’est comme un moment de cette période dont nous pouvons tous nous souvenir après coup, quoi qu’il arrive. Pas que nous le sachions encore, mais, vous savez, c’est comme une chose collective que nous avons tous vécu ensemble”, ajoute M. Laws.

L’artiste est maintenant occupé à travailler sur une commande de Glasgow. Il a également reçu des demandes de New York, de Paris et du Danemark.

“Je vois cela comme un projet en soi pour cette période de temps, mais ensuite j’aimerais le prendre. Après cela, je vais scanner toutes les images, je pense à une centaine probablement et puis, oui, proposer une exposition avec. Probablement reproduire les images parce que les originaux seront renvoyés aux personnes qui les ont achetés et essayer d’obtenir une exposition et éventuellement en faire un petit livre supplémentaire, une petite publication”.

Laws a été submergé de demandes depuis l’annonce du projet sur le site de partage de photos Instagram. Il ne prévoit pas de les peindre toutes, elles prennent environ une journée chacune du début à la fin.

Il espère maintenant en peindre une centaine et, éventuellement, organiser une exposition. qui intitulera “Vues d’isolement”.