Nigeria : le business du gel hydroalcoolique [Business Africa]

Le business du gel hydroalcoolique né de la pandémie de corona virus se porte bien au Nigeria. Nous suivrons dans cette édition le docteur Stéphanie Sodangi qui a installé une usine de fabrication locale de gels dans sa clinique d’Abuja.

La forte demande des produits sanitaires tels que les gels hydroalcooliques et les masques anti coronavirus provoquée par la pandémie de la Covid-19, a fait naître des entreprises locales.

Au Nigeria, le docteur Stephanie Sodangi métropathe et chimiste, s’est lancée dans la fabrication de désinfectants pour les mains, face à la pénurie actuelle. Une entreprise qui l‘à rendue célèbres dans certains quartiers d’Abuja.

Rwanda : les commercants inquiets d’une pénurie de nourriture

Flambée des prix des produits de première nécéssité au Rwanda du fait des mesures de confinement, agriculteurs et producteurs mettent en garde contre des pénuries alimentaires.

Les mesures prises par le gouvernement du Rwanda pour endiguer le nouveau coronavirus se poursuivent sur toute l‘étendue du territoire.

La population se retrouve cependant confrontée à de nouvelles difficultés notamment la flambée des prix des produits alimentaires et de base.

Producteurs et agriculteurs tirent la sonnette d’alarme et avertissent face aux risques de pénuries alimentaires, du fait de la baisse des revenus et de la production actuelle.