L'Afrique accueille la première édition du ''Mobile film festival Africa''

1 minute pour produire un film avec un téléphone portable, pour faire simple. C’est le concept du Mobile Film Festival, dont la 15 ème édition internationale s’est achevée en décembre 2019.

Aujourd’hui, il veut faire vivre le continent africain à travers le lancement du ​Mobile Film Festival Africa​. Pour cette ​première édition panafricaine, le Mobile Film Festival revient avec les règles qui ont fait son succès :

1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. Une seule règle spécifique à cette édition : il faut vivre sur le continent africain pour participer. Le thème est libre.

''Ainsi nous sommes à la fois une opportunité pour les réalisatrices et les réalisateurs, mais aussi pour les producteurs du continent, qui pourront gérer les bourses et accompagner les lauréats avec de nouveaux financements.''

https://www.youtube.com/watch?v=e9u14xSGA-k

Depuis 15 ans, le Mobile Film Festival défend les valeurs d’accessibilité et d’égalité​ en éliminant les contraintes économiques, grâce à l’utilisation du mobile ainsi que l’​inscription gratuite au festival, tout en valorisant la​créativité au travers du format narratif en une minute.

Au cours des 4 dernières années, le Mobile Film Festival a reçu plus de 4 000 films de 132 pays, généré 78 millions de vues et distribué 229.000 € de bourses d’aide à la production.

Cette édition 100 % africaine (qui appelle à la participation de tous les 54 Etats du continent noir) est une évidence pour le Mobile Film Festival. Continent le plus jeune au monde et qui a opérés a​révolution digitale autour du mobile​, l’Afrique part à la conquête du monde grâce à sa créativité ainsi que sa jeunesse, et nous souhaitons humblement l’accompagner.

L’objectif du ​Mobile Film Festival Africa est ​de​ révéler, soutenir et accompagner les talents des cinémas d’Afrique. En donnant la parole aux jeunes cinéastes d’Afrique, sans aucune contrainte thématique, le festival ouvre tous les champs des possibles en termes de genre, de style et d’univers​.

Un accompagnement concret et opérationnel avec ​18 500 € de bourses d’aide à la production

Le montant sera réparti entre les différents lauréats de ce prix, réparti en cinq catégories.

-Grand Prix Africa : ​10 000 €

-Prix du Film Francophone : ​2 500 €

-Prix de la Musique Originale :​ 2 500 €

-Prix du Film Documentaire : ​2 000 €

-Prix de la Réalisatrice Africaine : ​1 500 €



Des bourses qui permettrons aux lauréats de réaliser un film avec des moyens professionnels dans l’année qui suit.

D’autres prix seront remis par le jury : les Prix d’Interprétation Féminine et Masculine. Le public sera aussi invité à remettre son prix.

Le Mobile Film Festival Africa s’inscrit dans le développement du cinéma et de la vidéo en Afrique. ​ Le jury sera exclusivement composé de grandes personnalités du cinéma et des arts en Afrique. Ce festival n’impose aucune langue de participation. Les films produits en langues locales seront ensuite sous-titrés en français et anglais pour toucher le plus large public en Afrique et à l’International. L’une des caractéristiques du Mobile Film Festival est qu’il est​ 100 % digital.

Cette année, le Mobile Film Festival Africa présentera une sélection d’une cinquantaine de films d’une minute.​ L‘événement aura lieu en ligne entre le 4 et le 25 juin 2020.

L’appel à films est ouvert jusqu’au 4 mai. Postulez à : 2020www.mobilefilmfestival.africa”

MOBILE FILM FESTIVAL