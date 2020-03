Football en Afrique, le covid-19 impose sa loi

*La pandémie du coronavirus, continue de bouleverser les calendriers sportifs à travers le monde et en particulier en Afrique.*

Qu’il vous souvienne la semaine passée, la Confédération Africaine de Football (CAF), avait publié un communiqué selon lequel elle maintenait l’organisation de toutes ses compétitions sur le continent malgré la menace du COVID-19.

Mais c‘était sans compter avec la mauvaise foie du coronavirus qui impose sa loi à la CAF. Quelques jours seulement après cette déclaration, le coronavirus à provoqué un revirement de situation en poussant la CAF à reporter les éliminatoires de la CAN 2021 prévue du 25 au 31 mars. Au lendemain de ce report au Cameroun, c’est le COCAN, Comité d’Organisation du CHAN 2020 qui décide de renvoyer également à une date ultérieure, cet événement sportif initialement prévu du 4 au 25 avril.

Le confinement des populations dans de nombreux pays limite les regroupements des équipes, des officielles. la fermeture des frontières et l’arrêt des liaisons aériennes qui rendent difficiles les déplacements des délégations et l’instabilité de la situation épidémiologique dans la majorité des pays qualifiés pour le CHAN 2020, sont autant de facteurs qui ont conduit au report de ces compétitions à des dates qui seront déterminer en fonction de l‘évolution de la situation.

À part les compétions à l‘échelle continentale, celles nationales sont aussi au point mort c’est le cas par exemple de la FECOFOOT au Congo qui a suspendu tous les championnats nationaux y compris la coupe du Congo qui devrait avoir lieu dans un future très proche.

Ni les autorités sanitaire, ni les responsables du monde du football ne savent quand est-ce que la pandémie sera maitrisé. Alors la question qui brûle les lèvres de la plupart des amoureux du football est de savoir, que feront les fédérations par rapport aux équipes impliquées dans des championnats qui étaient en cours et qui sont suspendus ?

À voir les choses de près, la pandémie du coronavirus, n’a pas de limites. En Europe, plus d’une dizaine de joueurs professionnels de footballs ont été touchés par le COVID-19.

Entre les conseils pratiques, les appels au respect des consignes sanitaires et les dons financiers, les joueurs et leurs clubs multiplient les initiatives individuelles ou collectives pour lutter contre le coronavirus. C’est le cas par exemple de Sadio Mané qui a fait un don d’environ 45.000 euros au comité national sénégalais de lutte contre le COVID-19. Le nombre total de cas confirmés de Covid-19 au Sénégal a atteint 27, mais deux d’entre eux ont guéri, selon le ministère de la santé.

En Allemagne où 6012 cas confirmés ont été récencés, ce sont les joueurs de l‘équipe nationale qui on offert 2,5 millions d’euros pour participer à la lutte contre le coronavirus.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ont aussitôt diffusé des messages à valeur d’exemples.

C’est en Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus, que les dons ont très vite afflué, et en plus grand nombre. L’Inter Milan et l’AC Milan, ont respectivement donné 100 000 et 250 000 euros pour aider à la recherche du vaccin et permettre à l’urgence sanitaire de leur région de bénéficier de moyens matériels supplémentaires.

Paul Pogba a lancé une levée de fonds sur sa page Facebook en collaboration avec l’Unicef, pour combattre la pandémie le jour de son 27e anniversaire.

Des initiatives du genre, ne font que s’enchaîner depuis que les joueurs, ont pris conscience de l’ampleur de la pandémie.