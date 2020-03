Coronavirus : une '' pandémie '' d'après l'OMS, explications...

La nouvelle éclosion de coronavirus est maintenant une pandémie. Alors qu’est-ce que cela signifie ?

La « pandémie » n’a rien à voir avec la gravité de la maladie. Cela signifie simplement qu’une maladie se propage largement, comme l’a souligné le Dr Leana Wen, professeur invité de politique et de gestion de la santé à l’Université George Washington.

Le Directeur général de l’OMS, qui a fait cette déclaration mercredi, a déclaré que l’agence de santé des Nations Unies était profondément préoccupée par les niveaux alarmants de propagation.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a clairement indiqué que la déclaration ne signifiait pas que les pays devraient renoncer à essayer de contenir le virus, qui a infecté plus de 120 000 personnes dans le monde et tué plus de 4 300 personnes.

L‘étiquette incite les gouvernements à activer des plans de préparation et éventuellement à prendre des procédures d’urgence pour protéger le public, telles que des restrictions de voyage et de commerce plus drastiques.

L’OMS avait déjà déclaré le COVID-19 urgence internationale. Et là où le virus ne s’est pas encore propagé, les hôpitaux et les cliniques du monde entier se préparent à une flambée de patients atteints de coronavirus en plus des maladies quotidiennes qu’ils traitent.

Le terme est susceptible d’alimenter l’anxiété mondiale, ce à quoi l’agence de santé des Nations Unies était sensible. Auparavant, Tedros a reconnu que le mot lui-même “peut certainement provoquer la peur” sans prévenir aucune infection ni sauver une seule vie.

Différente de la grippe saisonnière

“Une épidémie, c’est quand il y a une épidémie d’une maladie dans une zone particulière. Lorsque le COVID-19 est apparu pour la première fois, il était concentré à Wuhan, puis dans la province du Hubei puis en Chine, donc il y a eu une épidémie dans une zone concentrée “, a déclaré le Dr Wen.

“Mais alors, le COVID-19 a commencé à se répandre rapidement dans le monde entier. Et maintenant, il y a plus de 100 pays dans lesquels il y a COVID-19, non seulement de voyageurs en provenance de Chine et d’autres points chauds, mais aussi qui se répandent dans la communauté, personne à personne, partout dans le monde. À ce stade, c’est une pandémie et pas seulement une épidémie “, a-t-elle ajouté.

La grippe saisonnière régulière a un taux de mortalité de 0,1 %. La façon dont ce nouveau coronavirus sera mortel n’est pas encore claire, et peut varier d’un endroit à l’autre, d’autant plus que les pays sont aux prises avec un afflux de cas.

Le COVID-19 semble moins mortel que ses cousins ​​SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère et MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, même s’il se propage plus facilement que ces épidémies antérieures.

Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes légers ou modérés, tels que la fièvre et la toux. Pour certains, en particulier, les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment une pneumonie.

La majorité des gens se remettent du nouveau virus. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes atteintes d’une maladie bénigne se rétablissent en deux semaines environ, tandis que celles atteintes d’une maladie plus grave peuvent prendre de trois à six semaines pour récupérer.

En Chine continentale, où le virus a explosé pour la première fois, plus de 80 000 personnes ont été diagnostiquées et plus de 58 000 se sont remises jusqu‘à présent. “

AFP