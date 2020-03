Libye - Coronavirus : le pays "épargné" du fait de son isolement

Alors que la nouvelle épidémie de coronavirus ne cesse de gagner du terrain avec déjà plus de 100 pays atteints, de nombreux Libyens sont d’avis que l’isolement de leur pays déchiré par la guerre atténuerait la menace.

“Grâce à notre présence dans les terminaux de l’aéroport, le centre national de lutte contre les maladies continue de surveiller les passagers. Nous transformons et développons notre présence à l’aide de caméras de surveillance thermique fixes aux points de passage de Ras Ajdir et Wazin [près de la frontière avec la Tunisie], et à le terminal de Misrata”, a déclaré Badreddine al-Najjar, le président du centre libyen de contrôle des maladies.

Quoi qu’il en soit la vigilance est de mise et les Libyens sont sur le qui-vive…

“Certes, au vu des circonstances financières difficiles, des coupures d‘électricité, des affrontements et de la guerre, ce n’est pas le bon moment pour avoir un coronavirus, qui peut se propager très rapidement à cause des embargos sur la Libye. Si nous découvrons un coronavirus en Libye, que Dieu ne le permette pas, l’arrêt et la résistance vont être très compliqués en Libye”, a déclaré Abdul Salam Al-Sufi, un résident.

La Libye souffre déjà de beaucoup de maux et les conséquences d’une éventuelle épidémie de covid-19 sont imprévisibles.