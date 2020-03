Le Ghana célèbre 63 ans d'indépendance, et mise sur la jeunesse [The Morning Call]

Kumasi, capitale de la région Ashanti, attend avec impatience d’accueillir le reste du pays ce vendredi, alors que le Ghana célèbre les 63 ans de son indépendance de la domination coloniale britannique…

Quel bilan et surtout quelles perspectives économiques pour le pays?

On en parle avec Arnold Sarfo-Kantanka, Président et Fondateur de “Future of Ghana”.