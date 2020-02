Côte d'Ivoire : la polémique monte après l'agression d'un policier par un Tunisien

Les réseaux sociaux ivoiriens en ébullition. Ils digèrent difficilement l’agression d’un agent de police par un ressortissant tunisien.

La vidéo de la scène qui s’est déroulée le mercredi 26 février tourne en boucle sur les réseaux sociaux. On y voit un homme de peau blanche en pleine altercation avec un agent de la police nationale ivoirienne. Dans leur environnement immédiat, les résidus d’un accident de la circulation dont tous les contours n’ont pas encore été explicités.

https://www.facebook.com/sergealex.blehiri.9/posts/3009638169086505

Selon les rapports de presse et de police, l’individu dont l’implication dans l’accident n’a pas été confirmée, a été sommé par un agent de police de présenter les documents de son véhicule. Sur la défensive, l’homme donne une première gifle à l’agent, puis une seconde.

Malgré la furie des personnes assistant à la scène qui réclamaient que l’indélicat soit bastonné, l’agent de police et ses collègues maîtrisent sans violence l’agresseur avant de l’embarquer. Ce jeudi, la direction générale de la police nationale de Côte d’Ivoire a assuré que le mis en cause « a été conduit dans un service de police. Il sera déféré devant les tribunaux pour répondre de ses actes ». Elle a également félicité l’agent agressé pour « son sang froid et son professionnalisme ».

Dans son communiqué publié sur sa page Facebook, la police ivoirienne lève par ailleurs un équivoque sur la nationalité du mis en cause. Initialement présenté comme un ressortissant libanais, il s’agit en réalité d’un citoyen tunisien du nom de Chamseddine Messaoudi. Mercredi, d’ailleurs, l’ambassade du Liban en Côte d’Ivoire avait réagi pour faire taire les rumeurs et éviter d‘éventuelles représailles contre ses ressortissants basés en Côte d’Ivoire.