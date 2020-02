Le carnaval : une thérapie pour les patients psychiatriques

Le brésil et les carnavals sont indissociables.Facteur de cohésion sociale et de diversité culturelle, certains l’utilisent même à des fins thérapeutique. C’est le cas ici à l’Institut municipal Nise da Silveira, un hôpital psychiatrique de référence à Rio, où il est difficile de faire la différence entre les patients et les autres fêtards du carnaval.