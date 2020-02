Coronavirus : impact sur le secteur aérien Africain [Business Africa]

Menace de l‘épidémie sur les compagnies aériennes africaines, les chiffres montrent une réduction considérable du nombre de vols vers la Chine.

Les compagnies aériennes africaines jouent la carte de la prudence face à l‘épidémie de coronavirus classée par l’OMS, comme ‘‘urgence de santé publique de portée internationale’‘.

Six compagnies aériennes du continent qui desservent la Chine ont suspendu leurs différentes liaisons. Et pour l’heure, Seule Ethiopian airlines qui assure plus de la moitié des vols vers la Chine maintient ses liaisons vers un pays de plus en plus mis en quarantaine vu la situation actuelle.

Dans cet épisode, les éclairages de Abdérrahmane BERTHE, le président-directeur général de l’Association des compagnies aériennes africaines qui parle de l’impact de cette épidémie sur l‘économie africaine. Il nous rejoint depuis Nairobi au Kenya.