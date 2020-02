Black History Month au Bénin : lancement d'un village économique et touristique [The Morning Call]

Dans la revue de presse de ce jeudi, le sort de Saïd Bouteflika semble définitivement scellé ! Le frère et ex-conseiller du président Abdelaziz Bouteflika sera rejugé en appel ce dimanche… le Gabon et le Congo, le free-roaming prend effet ! Les deux pays ont confirmé la suppression des frais d’itinérance mobile … enfin, le Bénin lance un village touristique sur le site de l’embarcadère d’Abomey-Calavi après l’ouverture officielle, samedi, du Black History Month Africa au Bénin sous le thème : « Apport du continent africain et des afro-descendants dans l‘économie mondiale »…