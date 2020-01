Éliminatoires Mondial 2022 : les équipes africaines fixées sur leurs adversaires

La FIFA et la CAF ont procédé mardi en Égypte au tirage sort des éliminatoires de la 22è coupe coupe du monde de football qui devrait se jouer du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

Quarante, c’est le nombre de sélections qui vont rivaliser d’ardeur à partir de la première journée prévue en mars prochain afin de se qualifier pour le troisième tour des éliminatoires du mondial 2022.

Et chaque équipe « grande » ou « petite » connaît désormais son adversaire. Ainsi qu’en ont décidé les mains innocentes choisies mardi lors du tirage au sort au Caire.

Ainsi, le groupe A est composé de l’Algérie, du Burkina Faso, du Niger et de Djibouti.

Dans le groupe B, on retrouve la Tunisie, la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale. Le groupe C est composé du Nigeria, du Cap vert, de la RCA et du Liberia.

Le Cameroun, toute première équipe africaine à atteindre les ¼ de finale, la Côte d’Ivoire, le Mozambique et le Malawi font partie du roupe D. Quant au Rwanda, au Mali, à l’Ouganda et au Kenya, la main innocente les logés dans le groupe E.

S’agissant du groupe F, on pourrait l’appeler groupe des pétroliers, car on y retrouve des sélections trois grands producteurs africains de l’or noir : le Gabon, la Libye et l’Angola à coté desquels se trouve l‘Égypte, sept fois vainqueure de la CAN (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010).

Le Ghana, quart de finaliste au mondial 2010 est logé dans le groupe G aux côtés de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe et de l‘Éthiopie. Le groupe H est composé du Sénégal (quart de finaliste mondial 2002), du Congo, de la Namibie et du Togo.

Le groupe I est composé du Maroc, du Soudan, de la Guinée et de la Guinée-Bissau. La RDC, le Bénin, Madagascar et la Tanzanie font partie du groupe J.

Sous la forme d’un championnat, les équipes s’affronteront en matches aller-retour. Les premiers de chaque groupe joueront ainsi les barrages prévus en novembre 2021. Ce sont donc les cinq vainqueurs des barrages qui valideront leurs tickets pour le Qatar.