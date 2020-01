Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire : ce que veut l'Église catholique

Pour que la présidentielle d’octobre prochain en Côte d’Ivoire soit apaisée, la classe politique devrait tenir compte de plusieurs conditions dont la réconciliation nationale, propose l‘épiscopat.

Ces propositions sont contenues dans un mémorandum rendu public lors de la 114è assemblée plénière tenue dimanche dans la ville de Korhogo au nord.

Le texte relayé par des médias locaux met en avant la réconciliation nationale. Pour le clergé, cette réconciliation devrait rimer avec des actes significatifs dont le retour des exilés « avec des garanties de sécurité et de réintégration », la libération « sans exception de tous les prisonniers « politiques ».

Les évêques ont aussi évoqué le dialogue entre acteurs politiques et ceux de la société civile. « Le dialogue entre acteurs politiques et société civile si bien relancé récemment, la concertation nationale périodique, s’ils sont effectués dans la transparence et le respect de la différence, peuvent nous apporter un regain d’énergie et de fraternité constructive », peut-on lire dans le mémorandum.

Un dialogue qui devrait selon les évêques favoriser « l’instauration et la consolidation de l’État de droit qui implique le respect de la Constitution, afin que personne ne nourrisse l’intention ou la volonté de manipuler les personnes ».

La concertation, c’est aussi dans le dessein d’une organisation consensuelle de la présidentielle à venir. « Cette condition, qui est une conséquence logique de l’indépendance de la CEI, est celle d’une élection présidentielle ouverte, qui garantisse l’égalité des chances de tous les candidats désireux de compétir. La lutte contre l’exclusion trouverait ici tout son sens ».

Reste à savoir quelle réponse donneront les acteurs politiques ivoiriens. Lesquels font face à une grave crise politique du fait entre autres de la rupture d’alliances et de l’absence d’unanimité autour de la commission électorale.