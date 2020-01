CAF Awards : Mané détrônera-t-il Salah ?

C’est mardi prochain, le 7 janvier, qu’on connaîtra le nom du meilleur footballeur africain 2019 lors des CAF Awards au Caire, en Égypte.

La capitale égyptienne, le Caire, sera le centre du football mondial mardi prochain. C’est ce jour, en effet, que sera dévoilé les noms des meilleurs footballeurs africains, chez les hommes et chez les dames, de l’année 2019 par la Confédération africaine de football (CAF).

Le point d’orgue de cette cérémonie reste la désignation du meilleur joueur qui se jouera entre trois des meilleurs footballeurs du continent et d’Europe : le Sénégalais Sadio Mané, son coéquipier à Liverpool, l’Egyptien de Liverpool Mohamed Salah, double tenant du titre, qui pourrait toutefois perdre sa couronne cette année, et l’Algérien de Manchester City Riyad Mahrez, champion d’Afrique avec les Fennecs.

Trois journalistes africains, Nuhu Adams du Ghana, Samuel Ahmadu du Nigeria et Evance Mlando de la Tanzanie donnent leur avis sur celui qu’ils croient être le plus méritant. Et la tendance est plutôt favorable à l’attaquant sénégalais Sadio Mané. Le vice-champion d’Afrique a d’ailleurs obtenu les faveurs des internautes dans un sondage effectué par Africanews sur sa page Twitter.