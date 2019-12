Tremblement de terre à Sao Tomé-et-Principe, sueurs froides à Libreville

Information de dernière minute, actualisations en cours

Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,5 sur l‘échelle de Richter s’est déclaré jeudi à Sao Tomé-et-Principe, annoncent des sismologues.

L’information a été donnée par le site sismologue.com. Selon les spécialistes de cette institution, le mouvement sismique s’est produit dans l’après-midi à 15:25:59 GMT à plus de 84 km de Terra Firme, la ville la plus proche de l‘épicentre.

« Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,5 a eu lieu il y a 1 heure le jeudi 19 décembre 2019 à 15:25:59 UTC (jeudi 19 décembre 2019 à 16:25:59 heure française et jeudi 19 décembre 2019 à 15:25:59 heure locale ) à 84,45 km de Terra Firme qui est la ville la plus proche de l’épicentre », peut-on lire sur sismologue.com.

Pour le moment, aucun détail sur le bilan humain ou matériel de cette secousse. Toutefois, au Gabon, un vent de panique a soufflé à Libreville provoquant dans la foulée l‘évacuation de plusieurs bâtiments dont des immeubles du centre-ville.

Mais il n’y a pas qu‘à Sao-Tomé que la Terre a tremblé. D’après sismologue.com, en ce jour du jeudi 19 décembre 2019, il y a eu 228 tremblements de terre sur toute l‘étendue de la planète.

Et le plus puissant, c’est celui de San José Rama Blanca (Guatemala).

Ce séisme d’une magnitude de 5,9 a eu lieu à 12:35:32 GMT et n’a visiblement pas fait de dégât. Même si le pays d’Amérique centrale est coutumier de tremblements de terre meutriers à l’image de celui qui a fait au moins 2 morts en 2017.

Si le tremblement de terre de 1960 au Chili reste le plus puissant de l‘ère contemporaine avec une magnitude de 9,5, le plus meurtrier est celui d’Haïti qui, avec une magnitude de 7, a fait plus de 240 000 morts en 2010.

Et le plus meurtrier de tous les temps reste le séisme qui fit 830 000 morts le 23 janvier 1556 au Shaanxi en Chine.