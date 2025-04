Myanmar : plus de 1 000 morts dans le tremblement de terre

Plus de 1 000 morts et au moins 2 000 blessés, c'est le nouveau bilan publié samedi par les autorités de la Birmanie, après le tremblement de terre qui a frappé le pays vendredi. Alors le bilan humain est désormais de 10 morts en Thaïlande.

Au lendemain de du séisme, les secours étaient toujours mobilisés pour tenter de retrouver d'éventuels survivants coincés sous les décombres. En L'attente devient de plus en plus longue pour leurs proches, qui ne cachent plus leur tristesse.

"Je ne peux pas accepter cela. Mon ami proche est aussi à l'intérieur", raconte Naruemol Thonglek, .

La solidarité se manifeste à l'échelle mondiale. La Russie a envoyé des sauveteurs en Birmanie. Une réaction à l'appel à l'aide lancé par ce pays. L’ONU a alloué 5 millions de dollars pour les opérations de secours.

"Le terrible tremblement de terre qui a frappé une partie de l'Asie du Sud-Est aujourd'hui. Nous adressons nos condoléances aux gouvernements et aux populations de la région. Le système des Nations Unies se mobilise pour aider ceux qui en ont besoin." , déclaré Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies .

En Birmanie, les victimes se trouvent notamment à Mondalay, la deuxième ville du pays.