São Tomé-et-Príncipe : le président limoge le gouvernement

Le Président de la République de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, a annoncé le 6 janvier 2025 la démission du XVIIIe gouvernement constitutionnel dirigé par le Premier ministre Patrice Trovoada.

Cette décision intervient après une série de problèmes économiques et sociaux non résolus, exacerbés par des tensions internes et une gestion inefficace du gouvernement.

Le pays fait face à une crise économique qui a des répercussions profondes sur la population, mais malgré ces défis majeurs, le gouvernement n’a pas su proposer de solutions adaptées, précise le communiqué. Il est également reproché au Premier ministre des absences prolongées qui auraient aggravé la situation, entraînant des dépenses publiques injustifiées et une gouvernance défaillante.

En outre, le communiqué présidentiel met en lumière un manque de coopération stratégique et des tensions institutionnelles entre le Président et le Premier ministre, ce qui a miné la relation entre les deux institutions. Ces dysfonctionnements ont empêché la mise en place de politiques efficaces et ont contribué à l'inefficacité du gouvernement.

Conformément à la Constitution, le Parti indépendant d'action démocratique (ADI), ayant remporté le plus grand nombre de voix lors des dernières élections législatives, est désormais chargé de proposer un nouveau Premier ministre dans un délai de 72 heures. Le pays attend donc la formation d'un nouveau gouvernement, afin de relancer les réformes nécessaires et faire face aux défis persistants.

Communiqué officiel de la présidence de Sao Tome e Principe, publié le 6 janvier 2025 Cleared