Congo : la jeunesse au coeur du Festival Mantsina

La France, la Suisse, le Bénin et la RDC se sont donné rendez-vous à Brazzaville, la capitale congolaise à la faveur de la 16e édition du festival, “Mantsina sur scène’‘.

Et la scène a été plutôt au rendez-vous. Qui plus est, dans un quartier populaire. Le thème de l‘édition faisant peut-être foi. “Le thème de cette année, c’est le dynamisme d’une jeunesse. Nous avons voulu faire un focus sur la jeunesse, la jeunesse un peu désorientée. Elle ne sait pas que faire, où aller. Au lieu d’aller dans des débits de boissons, nous voulons que la jeunesse s’intéresse à l’art” , a déclaré Sylvie Dyclo-Pomos, directrice du Festival Mantsina sur scène.

Une jeunesse à qui on a proposé des représentations sur des conflits de génération, des mariages forcés et autres. Et le théâtre a bien rencontré son public, plutôt cosmopolite.

Pour faire du théâtre en Afrique, il faut boxer la situation

“Le public est différent. Le public est plus proche de l’acteur qui joue. Même avec les conditions qui sont là, on est très proches, genre on est à la maison et puis on se parlait quoi” , souligne l’artiste Jef Biyeri.

Une communion parfaite. Mais reste à savoir si le genre a un avenir radieux tant les obstacles sur son chemin ne manquent pas. Pour la directrice du festival, seule la lutte libère : “Comme le disait Sony Lab’ou Tansi, pour faire du théâtre en Afrique, il faut boxer la situation. Donc nous boxons la situation tout le temps. Il y a le manque de subventions de la part des pouvoirs publics. Donc tout le temps c’est la boxe et on y arrive.”

Encore faudra-t-il avoir des gants appropriés. Rendez-vous l’année prochaine.