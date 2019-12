Sécheresse : perle touristique d'Afrique, les Chutes Victoria se meurent

De hauts blocs de pierre, traversés par un fin filet d’eau. Au pied de ces blocs de pierre, un profond canyon quasi-sec qui trahit l’assèchement de rivière Zambèze. Sur le site des Chutes Victoria, fierté touristique de l’Afrique australe, le décor n’est plus ce qu’il était il y a encore quelques mois. Une sécheresse sans précédent depuis un siècle est bien passée par là.

Depuis six mois, l’Afrique australe est frappée par une sécheresse qui n’affecte pas que le milieu touristique. Le niveau des eaux ayant baissé, l’agriculture, mais aussi la production d‘électricité ont pris un sérieux coup dans cette région, notamment au Zimbabwe, en Zambie, et dans une moindre mesure, en Afrique du Sud.

Si les cours d’eau ont l’habitude de baisser en cette période de l’année marquée par la saison sèche, les dirigeants notent une situation plus drastique que les précédentes années, accusant ainsi le changement climatique.

Les données de la Zambezi River Authority montrent que le débit d’eau est à son plus bas niveau depuis 1995 et bien en dessous de la moyenne à long terme. Le président zambien, Edgar Lungu, l’a qualifié de « rappel brutal de ce que le changement climatique fait à notre environnement ».

Cependant, des climatologues restent prudents lorsqu’il s’agit d‘évoquer le changement climatique, estimant que les variations saisonnières pourraient bien expliquer le phénomène. « Si elles deviennent plus fréquentes, alors vous pouvez commencer à dire : + OK, cela peut être le changement climatique + », a nuancé Harald Kling, un hydrologue et expert du fleuve Zambèze.

En attendant, les touristes et les populations vivant du tourisme lié aux Chutes Victoria s’impatientent et espèrent revoir le site à ses meilleurs jours.

Photos : Reuters