Togo : inauguration du centre des arts et de culture

Abandonné pendant plus de 20 ans, l’ancien Palais des gouverneurs, l’un des monuments emblématiques de Lomé et joyau du patrimoine togolais, rouvre ses portes pour devenir le premier centre d’art et de culture du Togo.

L’Etat togolais a décidé de réhabiliter son patrimoine historique en finançant les travaux à hauteur de 2,4 milliards de francs CFA (3,7 millions d’euros).

Le bâtiment est implanté dans un parc de 11 hectares. Depuis 2014, dix entreprises togolaises sont à pied d’œuvre sur le chantier et les travaux ont été menés sur la base des images d’archives.

Le Palais de Lomé ouvre ses portes au public ce 28 novembre 2019 avec cinq expositions, dont “le Togo des rois”, une exposition présentant des objets et artefacts traditionnels prêtés par des descendants de différents royaumes, ou encore “Three Borders”, une présentation d’artistes contemporains du Togo, du Ghana, du Bénin et du Nigeria.