Développer le tourisme en Côte d'Ivoire [Business Africa]

Les PME y représentent plus de 90 % du secteur informel. Mais elles ne représentent que 20 % environ du produit intérieur brut (PIB) du pays. Des acteurs, dont la Confédération des grandes entreprises de Côte d’Ivoire, demandent au gouvernement ivoirien de s’attaquer à des problèmes tels que le fardeau fiscal élevé et d’améliorer les infrastructures.

Et on parle également tourisme en Côte d’Ivoire où le gouvernement espère attirer environ 4 à 5 millions de visiteurs d’ici 2025. Les autorités affirment travailler pour améliorer les infrastructures. Ce qui est essentiel au développement de l’industrie du tourisme dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Les sections locales se joignent aux efforts des pouvoirs publics et des acteurs du secteur pour rendre le pays plus attractif.