RDC : le musicien Héritier recherché par la police à cause d'une sextape

Accusé d‘« attentat à la pudeur », le musicien de RDC Héritier Watanabé est recherché par la police de son pays pour avoir publié la vidéo de ses ébats sexuels avec une femme mariée sur les réseaux sociaux.

Le général Sylvano Kasongo Kitenge est formel et n’entend pas transiger sur la question. Bondongo Kabeya dit Héritier Watanabé est « recherché pour atteinte à la pudeur et proxénétisme », a déclaré samedi le chef de la police à Kinshasa.

??#RDC: Le général #Sylvano_Kasongo vient de lancer un mandat d’arrêt avec avis de recherche contre l’artiste musicien congolais #Heritier_Watanabe, il est poursuivi pour atteinte à la pudeur et proxénétisme pour avoir diffusé une #sextape sur son #Snapchat. pic.twitter.com/I6h9mLXoQj — Youyou Muntu Mosi (@MuntuMosi) November 16, 2019

Et tout est parti d’une vidéo publiée cette semaine sur les réseaux sociaux dont Facebook et Twitter. Dans ce document, l’artiste musicien montre au monde qu’il était en plein acte sexuel avec Naomie Mbando, mère de trois enfants et mariée au député Christian Mbando, d’après des médias locaux.

Si la vidéo continue de choquer et indigner le public, l‘époux cocu semble encore plongé dans l’accablement de la tristesse. Et ne s’empêche pas d’exprimer sa douleur au monde entier.

« Je suis l’homme le plus malheureux de ce monde aujourd’hui hui. J’ai fait tout ce que l’homme peut faire pour Naomie, j’ai même rejeté ma famille à cause d’elle. Regardez aujourd’hui le salaire dont je suis bénéficiaire. Pourtant, je l’ai fait voyager dans tous les grands pays de ce monde, j’ai payé pour elle ses études, sa famille est à ma charge », a déclaré Christian Mbando cité par des médias congolais.

Et visiblement contrite, Naomie entend aller bien au-delà de la simple autoflagellation. Elle veut que justice soit faite sur cette affaire. Et faire payer à l’ancien sociétaire de Wenge Musica Maison Mère de Werrason la monnaie de sa pièce.

Plus de trois ans de prison

« Je vais porter plainte contre Héritier. Mon mari m’a quittée à cause de lui, mes enfants me détestent également à cause de lui. Que dirais-je à mes enfants ? Pourtant je lui interdisais de filmer, mais il n’a pas comprise. Pourquoi Héritier peut me faire ça ? Je ne lui pardonnerai jamais toute ma vie, il doit me payer pour ça », a promis celle qui pourrait désormais être appelée ex-épouse Mbando.

Mais où peut bien se cacher celui qui, de 2002 à 2014 a participé à des albums à succès de Werrason dont « À la queue leu leu » et « Tindika Lokito » avant d’embrasser une carrière solo en 2015 ? Au cas où la police le rattrape, il sera mis à la disposition du procureur de la république, promet le général Sylvano Kasongo.

En RDC, l’attentat à la pudeur est interdit par le Code pénal en son article 167. L’article 172 sanctionne l’infraction à plus de trois ans d’emprisonnement ferme.

Mais comme dans plusieurs pays africains, il est rare de voir le ministère public sévir pour attentat à la pudeur, alors que les rues grouillent de filles et/ou femmes habillées en sexy, exposant ainsi très ostensiblement leurs parties intimes.

Il en est de même dans des clips musicaux où des scènes presque lascives accompagnent les paroles des chansons.