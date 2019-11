Lagos Fashion Weekend : honneur aux oeuvres confectionnées à la main

Des robes vaporeuses, aux ensembles recherchés en passant par cette combinaison… Les participants au dernier weekend de la mode de Lagos ont fait honneur aux oeuvres confectionnées à la main.

L’actrice et designer américaine Rosario Dawnson est convaincue que l’artisanat africain est l’expression même du luxe.

“C’est différent de ne pas utiliser du plastique et des huiles et de produire le tout à la chaîne. Il y a une grande différence lorsque quelque chose est fait à la main, touché avec amour par une personne vraiment passionnée par ce qu’elle fait. Ils sont enthousiastes à l’idée de créer quelque chose qu’ils savent que quelqu’un d’autre va apprécier à sa juste valeur. Le luxe, c’est quand quelque chose est fait à partir de rien… Et quand la valeur de tous les acteurs est reconnue du terrain au consommateur. Voilà, la vraie valeur.”

La Lagos Fashion Weekend vise directement les aficionados de la mode. Mais aussi les consommateurs de tous les jours. Les professionnels présents lors de l‘événement se félicitent d‘être à mesure de pouvoir participer à ce type de rencontre sur le continent.

“Je pense que la chose que l’Afrique a en plus, c’est l’artisanat et beaucoup de gens fabriquent des choses de leurs mains affirme Lezanne Viviers, designer. Vous par exemple vous avez une très belle étoffe Adire avec une cravate teinte. Les motifs batik sur votre wax sont tous fait main. Je pense qu’en termes de luxe et en termes de mode, c’est la raison pour laquelle les gens viennent aujourd’hui en Afrique. C’est clairement pour le fait main et l’artisanat.”

Les produits de l’artisanat africain connaissent une nouvelle jeunesse dans l’univers de la mode et du luxe. En témoigne, la multiplication des plateformes en ligne spécialisées dans le commerce des produits fait main importés du continent.