Éliminatoires CAN 2021 : sans Salah, l'Egypte sur une corde raide

L’Egypte démarrait ce jeudi sa campagne pour les phases éliminatoires de la CAN 2021 prévue au Cameroun. Privé de son attaquant vedette Mohamed Salah, l‘équipe la plus titrée d’Afrique a failli se faire mal face une robuste équipe du Kenya.

Menant au score à Alexandrie, les Pharaons ont vite été rattrapés juste avant la mi-temps. Malgré de nombreuses tentatives pour arracher la victoire, le score est resté inchangé (1-1). Si l’Egypte a pu éviter la honte à domicile (1-1), le déplacement aux Comores lundi, toujours sans Salah, victime d’une blessure à la cheville gauche pourrait également s’avérer laborieux.

Après une campagne décevante au Mondial 2018 et à l‘édition 2019 de la CAN, les Pharaons d’Egypte sont scrutés de près. Pour cette CAN 2021, ils partagent le groupe G qui comprend également le Togo et les Comores. Et ce jeudi également, les Comores ont gagné 1-0 au Togo.

Les autres résultats des deux premières journées

Jeudi :

Mozambique – Rwanda 2 – 0

Togo – Comores 0 – 1

Egypte – Kenya 1 – 1

Ghana – Afrique du Sud 2 – 0

Mali – Guinée 2 – 2

RD Congo – Gabon 0 – 0

Algérie – Zambie 5 – 0

Mercredi :

Centrafrique – Burundi 2 – 0

Malawi – Soudan du Sud 1 – 0

Namibie – Tchad 2 – 1

Guinée-Bissau – eSwatini (ex-Swaziland) 3 – 0

Cameroun – Cap-Vert 0 – 0

Nigeria – Bénin 2 – 1

Sierra Leone – Lesotho 1 – 1

Burkina Faso – Ouganda 0 – 0

Soudan – Saõ Tomé et Principe 4 – 0

Angola – Gambie 1 – 3

Sénégal – Congo 2 – 0