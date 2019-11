Afrique du Sud : une tornade fait deux morts et détruit plusieurs bâtiments

En Afrique du Sud, deux personnes ont péri dans une tornade qui vient de détruire de nombreuses maisons dans la province du KwaZulu Natal. Les populations appelées à la vigilance.

Une matinée de mercredi très mouvementée à New Hanover. La faute à une tornade qui s’est abattue dans cette ville de la province du KwaZulu Natal au nord-est de l’Afrique du Sud.

En soufflant à une importante vitesse, le vent a emporté des toitures de maisons et réduit en gravats de bâtiments entiers construits en terre battue. Quant au bilan humain, il est pour l’instant de deux morts.

Selon la chaîne de télévision privée News24, il s’agit une femme de 45 ans tuée par la chute d’un arbre et un homme d’une trentaine d’années mort après l’effondrement de la toiture de sa maison.