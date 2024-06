Afrique du Sud : au moins 22 morts dans des tornades dans 2 provinces

De violentes tornades ont touché les provinces du Sud-est et de l'Est de l'Afrique du Sud.

Dans le Kwazulu Natal, les inondations ont causé de nombreux dégâts arrachant la vie à 11 personnes dans les villes près de Newcastle et d'Utrecht. La ville de Tongaat est la plus touchée, la tornade s'est ensuite déplacée vers la côte à Westbrook et Ballito, laissant des dégâts plus importants. La toiture de la maison de cet habitant a été rasée par le vent, il explique : quand je me suis réveillé, j'ai constaté que la porte était bloquée de l'extérieur par une tôle ondulée. En essayant de la dégager, j'ai vu un puissant tourbillon accompagné d'un fort coup de tonnerre et d'une pluie abondante. J'ai été surpris par la pluie alors que j'étais encore à l'intérieur de ma maison.

Les équipes de secours sont encore déployées dans les deux provinces. Quelques milliers de personnes ont dû quitter leur foyer. Au total, selon les autorités , 22 personnes sont mortes dans les inondations. L'Afrique du Sud subit des intempéries et une vague de froid, causées par un système dépressionnaire appelé "cut-off low", qui provoque de fortes pluies, de la grêle, des vents violents et des chutes de neige.

Le souvenir des tragédies météorologiques passées demeure vif en Afrique du Sud, particulièrement dans la province du KwaZulu-Natal. En 2022, plus de 300 personnes ont perdu la vie lors d'inondations soudaines causées par de violentes tempêtes de pluie. Les autorités provinciales ont qualifié cet événement de l'un des plus dévastateurs que le pays ait jamais connu.