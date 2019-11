Zimbabwe : prévue pour lundi, la nouvelle monnaie se fait attendre

La Banque centrale du Zimbabwe avait promis d’introduire sur le marché, dès ce lundi 11 novembre, de nouveaux billets et pièces en dollars zimbabwéens. Mais cette réplique de la monnaie locale, qui devrait se présenter en coupures et pièces de 5 et 2 dollars, n‘était toujours pas disponible dans les commerces du pays, ce lundi. A en croire des sources au sein d’institutions financières à Harare, la nouvelle monnaie pourrait être mise en circulation mardi, après que les banques aient pu en assurer la collecte.

Selon les informations transmises par les autorités zimbabwéennes, il s’agira d’injecter quelque 1 milliard de dollars dans l‘économie du pays sur six mois. L’objectif à court et moyen terme de cette restauration de la monnaie locale, disparue depuis au moins 10 dix ans, est du reste de venir à bout de la crise de la liquidité qui sévit actuellement au Zimbabwe. Toutefois, des analystes de l‘économie restent dubitatifs quant à l’impact que pourrait avoir une telle mesure.

Le Zimbabwe a renoué avec l’hyperinflation qui l’avait lessivé une première fois en 2009. En août, l’inflation s’est envolée à près de 300 % sur un an, selon le Fonds monétaire international (FMI). Mais des économistes estiment qu’elle est au moins deux fois plus élevée. Les prix du pain, du carburant, ou encore de l‘électricité se sont envolés au grand dam de la population, dont les retraits quotidiens à la banque sont pourtant plafonnés à 100 dollars zimbabwéens. Une somme dérisoire quand le plein d’essence coûte 600 dollars zimbabwéens.