Côte d'Ivoire : A'Salfo, leader de Magic System rentre au Conseil économique

Le chanteur Salif Traoré, dit A’Salfo, leader de Magic System, groupe star de la musique ivoirienne, a été nommé au Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) de Côte d’Ivoire.

“Le Président de la République a procédé (…) à la nomination de membres du (Cesec) dont Salif Traoré dit Asalfo, Artiste musicien”, souligne un communiqué du gouvernement.

“Je suis heureux que l’action du groupe soit reconnu au plus haut niveau. Le Cesec sera une tribune pour continuer à mener des actions pour le bien-être de la population”, a affirmé à l’AFP, le chanteur de 40 ans.

Magic System enchaîne les tubes en Afrique et en Europe depuis son premier succès “Premier Gaou”. Le quartier d’Anoumabo à Abidjan a vu naitre le groupe aux trois disques de platine, 16 d’or, qui a fêté ses 20 ans en 2017 avec une tournée africaine et une autobiographie. Leur tube “Magic in the air” accompagnait l‘équipe de France au Mondial russe.

AFP