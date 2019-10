Certification du cacao : les producteurs inquiets [Business Africa]

L’entrée de nouveaux standards de certification inquiète les producteurs de cacao notamment africains, qui continuent de percevoir un revenu en dessous du seuil de pauvreté.

Alors que sa certification devrait réjouir les agriculteurs, le cacao certifié durable inquiète plutôt les producteurs. Un secteur qui a vu ces dernières années l‘émergence de plusieurs standards de certification durable.

Cette nécessaire refonte du système pour une plus grande durabilité de la filière ne change en rien, les conditions de vie des producteurs notamment africains qui vivent toujours sous le seuil de pauvreté avec moins d’un dollar par jour.

Business Chine- USA : les attentes du FMI

Mauvaise nouvelle pour l‘économie africaine. La Chine, principal partenaire commercial a enregistré une croissance en nette baisse de 6 % au troisième trimestre de cette année.

C’est une croissance à la baisse record pour la Chine qui a enregistré sa performance la plus faible depuis au moins vingt-sept ans. 6, 2 % de croissance au troisième trimestre de cette année causée par une pression baissière de plus en plus forte de l‘économie.

Une chute qui pourrait également avoir un fort impact en Afrique, Pékin étant le premier partenaire commercial du continent, avec un volume d‘échanges estimé à plus de 170 milliards de dollars en 2018.