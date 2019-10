Le Togo devient producteur de manganèse

Le Togo désormais dans le cercle des pays producteurs de manganèse. Grâce à l’exploitation sous peu du gisement de manganèse de Nayega à l’extrême nord.

La décision a été prise lors d’un conseil ministre tenu récemment à Lomé, la capitale. Le gouvernement a ainsi octroyé le permis d’exploitation à Société Générale des Mines (SGM).

Ce, en raison d‘études « concluantes » que cette filiale du Britannique Keras Resources a effectuées récemment. La SGM indique que la mine qui a une durée de onze ans contient des réserves évaluées à 8,5 millions de tonnes.

Pour Lomé, ce projet est prometteur en ce qu’il va non seulement créer des emplois directs et indirects, mais aussi aider le pays à mettre en œuvre l’axe 3 du plan national de développement (PND) consistant essentiellement à créer des infrastructures au profit des communautés.

« L’exploitation de ce minerai contribuera à l’atteinte des objectifs de l’axe 3 du PND avec la réalisation des projets de développement communautaire et la création des emplois directs et indirects qui auront indubitablement une incidence positive sur le plan social et sur l’économie de la zone d’exploitation de ce minerai », lit-on dans un communiqué officiel.

Le projet devrait également participer au développement agricole. « Elle participera également à la réalisation des objectifs de l’axe 2 du Plan qui vise à développer des pôles de transformation agricole manufacturiers et d’industries extractives », ajoute le document.

Au Togo, le secteur minier supporté jusqu’ici par l’exploitation du phosphate contribue à plus de 40 % au budget national.