Kenya : un avocat raillé pour avoir minimisé l'exploit de Kipchoge

Pour avoir méprisé l’exploit de son compatriote Eliud Kipchoge qui vient de battre le record mondial du marathon (moins de deux heures), l’avocat et opposant Miguna Miguna s’est mis à dos certains internautes. Voici comment et pourquoi.

En courant 42,195 km en moins de deux heures (1 h 59 min 40 secs), Eliud Kipchoge, 35 ans, est devenu depuis samedi dernier à Vienne, le meilleur marathonien du monde de tous les temps.

Un exploit célébré partout en Afrique. Mais ce sacre n’est pas du goût de Miguna Miguna. « En 2019, alors que le monde célèbre les lauréats du prix NOBEL, en physique, économie, médecine, littérature, paix et autres réalisations du cerveau humain, de la créativité et de l’industrie, les Kényans se lancent dans la course », a écrit l’avocat et opposant kényan. « La chasse et la cueillette sont obsolètes. Les guerres ne sont plus gagnées par les coureurs », a-t-il ajouté dans son tweet.

Mais bien mal lui en a pris. Tant les réactions ne se sont pas fait attendre. « Miguna est un exemple de faux professionnels. Il est même préférable de célébrer nos athlètes que de professionnels inutiles comme Miguna. Il est avocat depuis longtemps et il n’a rien fait de raisonnable uniquement pour raconter des histoires », a tweeté un internaute Kényan.

« Miguna voulait attirer tous les regards vers lui. Et il l’a obtenu », a écrit Alfred Khaumba, un autre Kényan.

Avocat et auteur canadien d’origine kényanne, Miguna Miguna avait fait parler de lui l’an dernier lors de sa spectaculaire arrestation pour avoir participé à l’investiture symbolique de Raila Odinga (candidat malheureux à la présidentielle) en tant que président de la République le 30 janvier 2018.