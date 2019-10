Ethiopie : le Nobel d'Abiy Ahmed va "catalyser" les efforts de réformes (porte-parole)

Le Prix Nobel de la paix décerné vendredi au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed va “catalyser” les efforts de réforme qu’il a entrepris dans un pays ayant longtemps souffert du poids de l’autoritarisme, a assuré une porte-parole du Premier ministre.

“Lorsque son Excellence a pris les rênes du pouvoir en avril 2018, il a hérité de beaucoup de défis”, a déclaré à la presse Billene Seyoum, porte-parole d’Abiy Ahmed. “Cela ne veut pas dire que nous ne somme plus confrontés en ce moment à des défis”.

Le Prix Nobel décerné à M. Abiy va “catalyser les efforts réalisés jusqu‘à présent pour mettre l’Ethiopie sur le chemin de la prospérité”, a poursuivi Billele Seyoum.

Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018, après plusieurs années de protestations antigouvernementales ayant mené à la démission de son prédécesseur, Abiy Ahmed a de fait initié un rapprochement au pas de charge avec l‘Érythrée, ancienne province éthiopienne.

I am humbled by the decision of the Norwegian Nobel Committee. My deepest gratitude to all committed and working for peace. This award is for Ethiopia and the African continent. We shall prosper in peace!