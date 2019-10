Le Pape, prétendant au Prix Nobel de la paix 2019

Le pape François, le premier pape non-européen depuis 1 300 ans, figure parmi les prétendants au prix de Nobel de la paix 2019.

Premier pape d’Amérique latine et premier pape jésuite, François a également été le premier, en six siècles, à prendre la tête de l‘Église à la suite de la démission d’un autre pape, Benoît XVI.

Il a ébranlé le Vatican avec son style simple et a pris des mesures pour redonner de la crédibilité à une Église catholique romaine touchée par des scandales financiers et sexuels.

Dès ses tout premiers mots et gestes informels dans la nuit de son élection le 13 mars 2013, Francis a séduit des millions de personnes.

De nombreux catholiques non-pratiquants ont déclaré être revenus à l‘église à cause de lui.

Il a pris le nom de François – la première fois qu’un pape l’a fait en l’honneur de saint François d’Assise, saint associé à la paix, à la simplicité, au souci des pauvres et au respect de l’environnement.