Emmerson Mnangagwa en visite en Ouganda

Le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, en visite officielle en Ouganda pour la première fois, à la rencontre de son homologue, Yoweri Museveni.

Mnangagwa a convenu avec Museveni que les sanctions contre le Zimbabwe devraient être levées immédiatement.

“Actuellement, il est vrai que le Zimbabwe a survécu jusqu‘à ce jour parce que nous nous concentrons sur nos propres recours internes. Au cours des 20 dernières années, nous n’avons jamais reçu de ligne de crédit. Tout ce que nous avons au Zimbabwe repose sur nos propres ressources nationales. De plus, le soutien politique et matériel de nos pays frères du continent “ a declaré Emmerson Mnangagwa, Président du Zimbabwe.

Mnangagwa a été invité par son homologue ougandais à assister aux célébrations du 57e anniversaire de l’indépendance du pays en tant qu’invité spécial.

“Ils (les Présidents) ont observé qu’il y avait un potentiel énorme de coopération entre l’Ouganda et le Zimbabwe, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du tourisme, des industries extractives, du commerce et des investissements, de l‘éducation et des services” a déclaré Sam Kutesa, ministre ougandais des Affaires étrangères.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a prolongé d’un an les sanctions à l’encontre du Zimbabwe, ajoutant que la politique du gouvernement dirigé par Mnangagwa en tant que président constituait une menace inhabituelle et extraordinaire pour la politique étrangère américaine.