Un bras prothétique avec embouts multi-outils encliquetables

Deux entrepreneurs londoniens réduisent le coût des prothèses en créant un bras de style multi-outils pouvant être personnalisé selon les besoins des utilisateurs.

Moins de 500 euros ou 622 dollars américains pour le bras Mitt Wearables contre 6 000 à 12 410 $ pour le prix des prothèses traditionnelles.

“Nous construisons donc des prothèses qui, au lieu d‘être rigides et fabriquées à l’aide de procédés sur-mesure, ressemblent davantage à des vêtements et des chaussures. Ils sont confortables, faciles à installer, vous pouvez les envoyer par la poste aux gens et grâce à leur simplicité, ils sont vraiment abordables.” Explique Nate Macabuag, co-fondateur de Mitt Wearables.

Le bras est en tissu doux qui peut être serré ou desserré. Il est également muni d’un clip magnétique qui peut recevoir une variété d’accessoires. Il s’agit notamment d’une brosse à dents, d’un pinceau, d’une corde à sauter et d’une brosse à cheveux. Les utilisateurs peuvent également se munir d’un stylo, d’un couteau, d’une cuillère et des baguettes.

Son adaptabilité et son faible coût en font un produit adapté aux enfants. Les parents n’ont pas besoin de dépenser régulièrement des milliers de dollars pour des bras de remplacement à mesure que leurs enfants grandissent.

Le duo voit les avantages potentiels de leur prothèse dans les pays en voie de développmenent qui ont un taux d’amputés beaucoup plus élevé.

“Nous avons appris au cours des trois dernières années que 90 pour-cent des personnes ayant perdu un membre se trouvent dans des régions à faible revenu. Aussi important que soit le problème, les gens n’obtiennent rien qui puisse les aider dans leur vie de tous les jours. Il y a des gens dehors, beaucoup de gens qui n’ont rien du tout et c’est ce qui nous excite vraiment, c’est que c’est quelque chose qui peut être évolutif pour eux et j’espère les aider un jour.” Ajoute Nate Macabuag.

Les entrepreneurs ont travaillé en étroite collaboration avec l’amputé Alex Lewis. En 2013, il a contracté une infection à streptocoques. Ce qui a commencé par des symptômes pseudo-grippaux l’a amené à avoir besoin d’une triple amputation d’un membre en 12 jours.

“Comme les enfants grandissent à un rythme si rapide, il faudrait les réadapter tous les deux ou trois mois. Donc, avec notre appareil, grâce à la douille flexible et à la possibilité de desserrer les deux attaches, vous pouvez le porter plus longtemps et avec un appareil de haute technologie doté d’un système électrique et électronique sensible, vous ne pouvez pas le porter dans la saleté, le bac à sable, la boue. Donc quelque chose qui est à l‘épreuve de la vie et simple à utiliser, simple à porter.” Conclut Ben Lakey, également co-fondateur de Mitt Wearables.

Mitt Wearables teste son produit depuis deux ans et prévoit de le commercialiser en Europe l’année prochaine.

Il sera disponible en ligne, et non plus par l’intermédiaire de professionnels de la santé comme auparavant.

REUTERS